Amnesty International: передвиборча риторика Д.Трампа не має стати держполітикою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Передвиборча риторика обраного президентом США Дональда Трампа не має стати державною політикою у Сполучених Штатах. Про це заявила виконавчий директор Amnesty International у США Маргарет Хуан, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
"Напередодні виборів Сполучені Штати стали свідками тривожної і, часом, отруйної риторики від обраного президента Дональда Трампа та інших. Ця риторика не може і не повинна стати державною політикою. Ксенофобські, сексистські та інші злісні зауваження, зроблені Трампом, не можуть мати місце в уряді", - зазначила М.Хуан.
З її слів, обраний президент Д.Трамп "повинен публічно заявити про свою прихильність справі захисту прав всіх людей без жодної дискримінації".
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.