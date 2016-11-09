Amnesty International: предвыборная риторика Д.Трампа неможет стать госполитикой

"Накануне выборов Соединенные Штаты стали свидетелями тревожной и порой ядовитой риторики от избранного президента Дональда Трампа и других. Эта риторика не может и не должна стать государственной политикой. Ксенофобские, сексистские и другие злобные замечания, сделанные Трампом, не могут иметь место в правительстве ", - отметила М.Хуан.

По ее словам, избранный президент Д.Трамп "должен публично заявить о своей приверженности делу защиты прав всех людей без какой-либо дискриминации".

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.