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15 марта, 19:03 • 112018 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157441 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132284 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125209 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109805 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104001 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100449 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Amnesty International: предвыборная риторика Д.Трампа неможет стать госполитикой

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Предвыборная риторика избранного президентом США Дональда Трампа не может стать государственной политикой в Соединенных Штатах. Об этом заявила исполнительный директор Amnesty International в США Маргарет Хуан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

"Накануне выборов Соединенные Штаты стали свидетелями тревожной и порой ядовитой риторики от избранного президента Дональда Трампа и других. Эта риторика не может и не должна стать государственной политикой. Ксенофобские, сексистские и другие злобные замечания, сделанные Трампом, не могут иметь место в правительстве ", - отметила М.Хуан.

По ее словам, избранный президент Д.Трамп "должен публично заявить о своей приверженности делу защиты прав всех людей без какой-либо дискриминации".

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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