АМКУ вимагає дозволити продаж алкоголю після 22.00 у Львові

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Скасувати заборону на продаж алкоголю вночі зобов’язав Львівську мерію Антимонопольний комітет. Обмеження торгівлі спиртними напоями у місті прийнято поза законом, наголошують в АМКУ. Про це в ефірі радіо “Львівська хвиля” розповіла заступниця начальника відділу досліджень та розслідувань Комітету Оксана Герасимчук, передає УНН.

“Виконавчий комітет Львівської міської ради не мав повноважень на момент прийняття такого рішення — встановлення заборони реалізації алкоголю та обмеження по періоду часу доби реалізації алкоголю. У 2018 році були внесені зміни до законодавства. Дані зміни передбачають, що питання заборони реалізації алкогольних напоїв віднесено виключно до компетенції міських рад”, — розповіла заступниця начальника відділу досліджень та розслідувань Оксана Герасимчук.

Нагадаємо, що у Львові діє заборона на продаж алкоголю із 22-ї до 10-ї ранку.

Також нагадаємо, кияни закликали владу міста скасувати нічну заборону на продаж алкоголю.

Відзначимо, що досвід багатьох країн довів неефективність нічних заборон в боротьбі з високим рівнем вживання алкогольної продукції. Навпаки, в силу різних обмежень на реалізацію легального алкоголю, зростає кількість пропозицій нелегальної (сурогатної) продукції, відзначають експерти.

Більш того, “нічні заборони” на продаж спиртного порушують справедливу конкуренцію на ринку, оскільки вони стосуються, як правило, тільки магазинів, в той час, як ресторани та кафе під їх дію не підпадають.

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