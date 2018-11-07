АМКУ требует разрешить продажу алкоголя после 22.00 во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Отменить запрет на продажу алкоголя ночью обязал Львовскую мэрию Антимонопольный комитет. Ограничение торговли спиртными напитками в городе принято вне закона, отмечают в АМКУ. Об этом в эфире радио "Львовская волна" рассказала заместитель начальника отдела исследований и расследований Комитета Оксана Герасимчук, передает УНН.
"Исполнительный комитет Львовского городского совета не имел полномочий на момент принятия такого решения - установление запрета реализации алкоголя и ограничения по периоду времени суток реализации алкоголя. В 2018 году были внесены изменения в законодательство. Данные изменения предусматривают, что вопрос запрета реализации алкогольных напитков отнесено исключительно к компетенции городских советов", - рассказала заместитель начальника отдела исследований и расследований Оксана Герасимчук.
Напомним, что во Львове действует запрет на продажу алкоголя с 22 до 10 утра.
Также напомним, киевляне призвали власти города отменить ночной запрет на продажу алкоголя.
Отметим, что опыт многих стран показал неэффективность ночных запретов в борьбе с высоким уровнем употребления алкогольной продукции. Наоборот, в силу различных ограничений на реализацию легального алкоголя, растет количество предложений нелегальной (суррогатной) продукции, отмечают эксперты.
Более того, "ночные запреты" на продажу спиртного нарушают справедливую конкуренцию на рынке, поскольку они касаются, как правило, только магазинов, в то время, как рестораны и кафе под их действие не подпадают.