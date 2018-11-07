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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107325 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 114643 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152596 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146452 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137429 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128671 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172661 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

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АМКУ требует разрешить продажу алкоголя после 22.00 во Львове

АМКУ требует разрешить продажу алкоголя после 22.00 во Львове

Киев  •  УНН

 • 13934 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Отменить запрет на продажу алкоголя ночью обязал Львовскую мэрию Антимонопольный комитет. Ограничение торговли спиртными напитками в городе принято вне закона, отмечают в АМКУ. Об этом в эфире радио "Львовская волна" рассказала заместитель начальника отдела исследований и расследований Комитета Оксана Герасимчук, передает УНН.

"Исполнительный комитет Львовского городского совета не имел полномочий на момент принятия такого решения - установление запрета реализации алкоголя и ограничения по периоду времени суток реализации алкоголя. В 2018 году были внесены изменения в законодательство. Данные изменения предусматривают, что вопрос запрета реализации алкогольных напитков отнесено исключительно к компетенции городских советов", - рассказала заместитель начальника отдела исследований и расследований Оксана Герасимчук.

Напомним, что во Львове действует запрет на продажу алкоголя с 22 до 10 утра.

Также напомним, киевляне призвали власти города отменить ночной запрет на продажу алкоголя.

Отметим, что опыт многих стран показал неэффективность ночных запретов в борьбе с высоким уровнем употребления алкогольной продукции. Наоборот, в силу различных ограничений на реализацию легального алкоголя, растет количество предложений нелегальной (суррогатной) продукции, отмечают эксперты.

Более того, "ночные запреты" на продажу спиртного нарушают справедливую конкуренцию на рынке, поскольку они касаются, как правило, только магазинов, в то время, как рестораны и кафе под их действие не подпадают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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