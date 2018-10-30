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Кияни закликали владу міста відмінити нічну заборону на продаж алкоголю

Кияни закликали владу міста відмінити нічну заборону на продаж алкоголю

Київ • УНН

 • 11439 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Жителі столиці звернулися до місцевої влади із проханням скасувати заборону на продаж алкоголю вночі у місті. Відповідна петиція зареєстрована на сервісі електронних петицій КМР, передає УНН.

"Не вирішує питання пияцтва та побутового хуліганства, створює підстави для корупції у правоохоронних органах, сприяє зростанню нелегальної торгівлі алкоголем, порушує громадянські права, порушує конкуренцію на споживчому ринку, створює підстави для незаконного збагачення окремих депутатів Київради", - пояснює свою пропозицію автор петиції Денис Безлюдько.

Петиція була зареєстрована 29 жовтня 2018 року і поки що набрала 8 підписів із 10 тис. необхідних.

Відзначимо, що досвід багатьох країн довів нееффктівность нічних заборон в боротьбі з високим рівнем вживання алкогольної продукції. Навпаки, в силу різних обмежень на реалізацію легального алкоголю, зростає кількість пропозицій нелегальної (сурогатної) продукції, відзначають експерти.

Більш того, "нічні заборони" на продаж спиртного порушують справедливу конкуренцію на ринку, переконані в АМКУ, оскільки вони стосуються, як правило, тільки магазинів, в той час, як ресторани і кафе під їх дію не підпадають.

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