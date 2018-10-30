Киевляне призвали власти города отменить ночной запрет на продажу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Жители столицы обратились к местным властям с просьбой отменить запрет на продажу алкоголя ночью в городе. Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций КГС, передает УНН.
“Не решает вопрос пьянства и бытового хулиганства, создает основания для коррупции в правоохранительных органах, способствует росту нелегальной торговли алкоголем, нарушает гражданские права, нарушает конкуренцию на потребительском рынке, создает основания для незаконного обогащения отдельных депутатов Киевсовета”, — объясняет свое предложение автор петиции Денис Безлюдько.
Петиция была зарегистрирована 29 октября 2018 года и пока набрала 8 подписей из 10 тыс. необходимых.
Отметим, что опыт многих стран показал нееффктивность ночных запретов в борьбе с высоким уровнем употребления алкогольной продукции. Наоборот, в силу различных ограничений на реализацию легального алкоголя, растет количество предложений нелегальной (суррогатной) продукции, отмечают эксперты.
Более того, “ночные запреты” на продажу спиртного нарушают справедливую конкуренцию на рынке, убеждены в АМКУ, поскольку они касаются, как правило, только магазинов, в то время, как рестораны и кафе под их действие не подпадают.