АМКУ оштрафував Ощадбанк майже на 14 млн грн

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“Cьогодні, 16 вересня 2021 року, Антимонопольний комітет України на своєму засіданні ухвалив рішення про накладення штрафу у розмірі 13 881 615 гривень на акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” за здійснення концентрації без дозволу Комітету", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Йдеться про набуття Ощадбанком у власність цілісного майнового комплексу споруд "Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ “Логістик центр “Скандинавія”, без отримання обов’язкового дозволу Антимонопольного комітету.

"При визначенні розміру штрафу Комітет врахував, що АТ “Державний ощадний банк України” факт вчинення ним порушення не визнав і перешкоджав розслідуванню. А саме: банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з’ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимогу АМКУ, що надсилалася в рамках розслідування", - йдеться у повідомленні.

"Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже 4 роки", - вказали в АМКУ.

Додамо

У 2020 році Тимчасова адміністративна колегія АМКУ вже штрафувала Ощадбанк на 1 млн грн за неподання інформації на вимогу державного уповноваженого у встановлений ним строк.