АМКУ оштрафовал Ощадбанк почти на 14 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за концентрацию без разрешения. Такое решение было принято 16 сентября, сообщается на сайте АМКУ, пишет УНН.
Цитата:
"Сегодня, 16 сентября 2021 года, Антимонопольный комитет Украины на своем заседании принял решение о наложении штрафа в размере 13 881 615 гривен на акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк - ред.) за осуществление концентрации без разрешения Комитета", - говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о получении Ощадбанком в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.
"При определении размера штрафа Комитет учел, что АО "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк - ред.) факт совершения им нарушения не признал и препятствовал расследованию. А именно: банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа на требование АМКУ, что посылалась в рамках расследования", - говорится в сообщении.
"Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года", - указали в АМКУ.
Добавим
В 2020 году Временная административная коллегия АМКУ уже штрафовала Ощадбанк на 1 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.