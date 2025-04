Американці переплутали запуск ракети SpaceX з НЛО

“Я думаю, що я тільки що бачив НЛО! Якщо ви в Комптон, ви просто повинні бачити, що в небі. Нам потрібні відповіді! Ніколи не бачив нічого подібного!”- написав місцевий житель.

Компанія SpaceX увечері 22 грудня запустила ракету Falcon 9 із стартового майданчика на базі Ванденберг в Каліфорнії. Ракета вивела на орбіту десять супутників.

Запуск виглядав на вечірньому небі дуже красиво, люди знімали його на відео.

Деякі не зрозуміли, що саме побачили — висловлювалися припущення, що це НЛО. Місцева пожежна служба пояснила “загадкові вогні в небі” запуском з Ванденберга. Засновник SpaceX Ілон Маск опублікував у twitter один з роликів з коментарем “Ядерний інопланетний НЛО з Північної Кореї”.

Нагадаємо, компанія SpaceX запустила в п'ятницю ракету-носій Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT. Старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія), його трансляцію SpaceX вела на своєму сайті.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX #Falcon9 rocket flying into space tonight!!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P

Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5

