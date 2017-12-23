В Америці затримали чоловіка, який протягом 2 місяців обкрадав церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Поліція Піттсбурга (штат Пенсільванія, США - ред.) затримала чоловіка, який протягом двох місяців обікрадав церкви. Про це повідомляє місцеве видання WPXI, передає УНН.
Повідомляється, що на сьогодні мова йде як мінімум про двох церквах. Зловмисник крав їжу, готівкові гроші, кредитні та подарункові карти.
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Злодія затримали, коли він спробував розраховувався за покупки на суму 6 тисяч доларів вкраденими картками.
Як раніше повідомляло УНН, в Охтирському Свято-Покровському соборі Сумської області поліція затримала чоловіка, який розшукувався за скоєння низки крадіжок пожертв у церквах.