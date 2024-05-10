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10 травня: День кактуса, Всесвітній день руху заради здоров’я

10 травня: День кактуса, Всесвітній день руху заради здоров’я

Київ • УНН

 • 114180 перегляди

День кактуса вперше почали відзначати у Латинській Америці. Досить швидко подія стала популярною у багатьох країнах світу, де люди займаються розведенням кактусів у домашніх умовах. На думку вчених, кактуси з’явилися на нашій планеті 30-35 мільйонів років тому.

Сьогодні, 10 травня, усі любителі зелених насаджень можуть долучитися до події, яка присвячена одній з найстаріших рослин на нашій планеті – Дню кактуса, пише УНН.

День кактуса вперше почали відзначати у Латинській Америці. Досить швидко подія стала популярною у багатьох країнах світу, де люди займаються розведенням кактусів у домашніх умовах.

На думку вчених, кактуси з’явилися на нашій планеті 30-35 мільйонів років тому. Всього в світі існує близько 3 тисяч видів кактусів. Одні з них виростають до 20 метрів у висоту, а інші ледь досягають декількох сантиметрів.

Запиленням кактусів займаються бджоли, метелики, пташки колібрі і навіть кажани.

Кактуси пристосувалися до життя в пустелі, вони можуть спокійно переносити жару до +60 градусів.

75-90% маси кактуса становить вода. Все залежить від виду рослини та її забезпеченості вологою в поточний момент.

Коріння кактусів, на відміну від коренів дерев, заглиблюються в землю лише незначно, з-за чого їх легко викорчувати або повалити. А ось в ширину вони розростаються значно, щоб у випадку дощу увібрати вологу з максимально доступною площі.

Ще одне сьогоднішнє ботанічне свято - Міжнародний день арганії.

Арганія – невисоке дерево, що росте лише в Марокко і є надзвичайно стійким до суворих місцевих природних умов.

Також сьогодні можна відзначити День довіри до своєї інтуїції.

Мета події – закликати людей у найбільш відповідальні моменти свого життя, при прийнятті важливих рішень, довіряти своєму внутрішньому голосу, життєвому досвіду та інстинктам.

Любителі здорового способу життя сьогодні обов’язково мають долучитися до Всесвітнього дня руху заради здоров’я.

Головною метою усіх сьогоднішніх різноманітних заходів є боротьба з гіподинамією – малорухливим способом життям людей, який суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі. Людей закликають за будь-якої нагоди бути рухливими та фізично активними.

Ще сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби із червоним системним вовчаком – аутоімунним захворюванням, яке супроводжується червоними висипаннями на різних зонах шкіри, загальною слабкістю, болями у м’язах.

Недуга вражає 50 людей зі 100 тисяч. У зоні ризику перебувають жінки віком від 16 до 55 років, особливо у період вагітності. вагітні жінки та жінки віком від 16 до 55 років.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Симона.

Симон проповідував вчення Ісуса у багатьох землях, навернув у християнство тисячі людей.

За переказом, прийняв мученицьку смерть на Кавказі.

Іменини сьогодні святкують Семен, Кирило, Таїсія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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