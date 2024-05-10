10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

Сегодня, 10 мая, все любители зеленых насаждений могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из старейших растений на нашей планете - Дню кактуса, пишет УНН.

День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях.

По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад. Всего в мире существует около 3 тысяч видов кактусов. Одни из них вырастают до 20 метров в высоту, а другие едва достигают нескольких сантиметров.

Опылением кактусов занимаются пчелы, бабочки, птички колибри и даже летучие мыши.

Кактусы приспособились к жизни в пустыне, они могут спокойно переносить жару до +60 градусов.

75-90% массы кактуса составляет вода. Все зависит от вида растения и его обеспеченности влагой в текущий момент.

Корни кактусов, в отличие от корней деревьев, углубляются в землю лишь незначительно, из-за чего их легко выкорчевать или повалить. А вот в ширину они разрастаются значительно, чтобы в случае дождя впитать влагу с максимально доступной площади.

Еще один сегодняшний ботанический праздник - Международный день аргании.

Аргания - невысокое дерево, растущее только в Марокко и чрезвычайно устойчивое к суровым местным природным условиям.

Также сегодня можно отметить День доверия к своей интуиции.

Цель события - призвать людей в наиболее ответственные моменты своей жизни, при принятии важных решений, доверять своему внутреннему голосу, жизненному опыту и инстинктам.

Любители здорового образа жизни сегодня обязательно должны присоединиться к Всемирному дню движения ради здоровья.

Главной целью всех сегодняшних различных мероприятий является борьба с гиподинамией - малоподвижным образом жизни людей, который существенно ухудшает процесс обмена веществ в организме. Людей призывают при любой возможности быть подвижными и физически активными.

Еще сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с красной системной волчанкой - аутоиммунным заболеванием, которое сопровождается красными высыпаниями на разных зонах кожи, общей слабостью, болями в мышцах.

Недуг поражает 50 человек из 100 тысяч. В зоне риска находятся женщины в возрасте от 16 до 55 лет, особенно в период беременности. беременные женщины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Симона.

Симон проповедовал учение Иисуса во многих землях, обратил в христианство тысячи людей.

По преданию, принял мученическую смерть на Кавказе.

Именины сегодня празднуют Семен, Кирилл, Таисия.