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Американцы перепутали запуск ракеты SpaceX с НЛО

Киев • УНН

 • 22494 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Жители Южной Калифорнии приняли запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon компании SpaceX за НЛО. Об этом пользователи писали в соцсетях сразу после запуска, сообщает “Медуза”, передает УНН.

Американцы перепутали запуск ракеты SpaceX с НЛО

“Я думаю, что я только что видел НЛО! Если вы в Комптон, вы просто должны видеть, что в небе. Нам нужны ответы! Никогда не видел ничего подобного!”- написал местный житель.

Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников.

Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво, люди снимали его на видео.

Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба объяснила “загадочные огни в небе” запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в twitter один из роликов с комментарием “Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи”.

Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX # Falcon9 rocket flying into space tonight !!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P

— Kacey Montoya (@kaceymontoya) 23 декабря 2017 г.

Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx

— Hunter Hill (@ h2balla) 23 декабря 2017 г.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5

— Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2017 г.

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