Американський тижневик розробив два варіанти обкладинок за результатами виборів президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Редактори американського тижневика Newsweek підготували два варіанти обкладинки для свого видання на випадок перемоги як Хілларі Клінтон, так і Дональда Трампа. Про це видання повідомило на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Від редакції: для результатів виборів 2016 року Newsweek дозволили розробити 2 спеціальні варіанти обкладинки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у США стартував день голосування на президентських виборах.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп визначився, за кого проголосує на виборах президента США.