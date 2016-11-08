Американский еженедельник разработал два варианта обложек по результатам выборов президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Редакторы американского еженедельника Newsweek подготовили два варианта обложки для своего издания в случае победы как Хиллари Клинтон, так и Дональда Трампа. Об этом издание сообщило на своей странице в Twitter, передает УНН.
"От редакции: для результатов выборов 2016 Newsweek позволили разработать 2 специальных варианта обложки", - говорится в сообщении.
Напомним, в США стартовал день голосования на президентских выборах.
Как сообщал УНН, Д.Трамп определился, за кого проголосует на выборах президента США.