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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Американський телеведучий Ларрі Кінг захворів COVID-19

Київ • УНН

 • 23344 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Всесвітньо відомий американський телеведучий Ларрі Кінг госпіталізований після того, як його тест на коронавірус дав позитивний результат. Про це повідомляє телеканал ABC, передає УНН.

Американський телеведучий Ларрі Кінг захворів COVID-19

87-річний Кінг проходить лікування в медичному центрі в Лос-Анджелесі.

"За останні кілька років Ларрі боровся з такою кількістю проблем зі здоров'ям, і з цієї він теж веде боротьбу", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що в 2017 році Кінг розповів про свою боротьбу з раком легенів. У квітні 2019 він пройшов через ангіопластику, а в 2020 році переніс інсульт.

Також торік ведучий пережив трагедію, коли двоє його дітей померли з різницею менш ніж у місяць. Його син Енді помер від серцевого нападу в липні, а його дочка Чайя померла від раку легенів в серпні.

Журналіст 25 років вів "Ларрі Кінг в прямому ефірі" на CNN.

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