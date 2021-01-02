Американський телеведучий Ларрі Кінг захворів COVID-19

87-річний Кінг проходить лікування в медичному центрі в Лос-Анджелесі.

"За останні кілька років Ларрі боровся з такою кількістю проблем зі здоров'ям, і з цієї він теж веде боротьбу", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що в 2017 році Кінг розповів про свою боротьбу з раком легенів. У квітні 2019 він пройшов через ангіопластику, а в 2020 році переніс інсульт.

Також торік ведучий пережив трагедію, коли двоє його дітей померли з різницею менш ніж у місяць. Його син Енді помер від серцевого нападу в липні, а його дочка Чайя померла від раку легенів в серпні.

Журналіст 25 років вів "Ларрі Кінг в прямому ефірі" на CNN.