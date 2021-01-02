Американский телеведущий Ларри Кинг заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Всемирно известный американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC, передает УНН.
87-летний Кинг проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
“За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет борьбу”, — говорится в сообщении.
Следует отметить, что в 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в 2020 году перенес инсульт.
Также прошлом году ведущий пережил трагедию, когда двое его детей умерли с разницей менее чем в месяц. Его сын Энди умер от сердечного приступа в июле, а его дочь Чайя умерла от рака легких в августе.
Журналист 25 лет вел "Ларри Кинг в прямом эфире" на CNN.