Американський сенатор попався за кермом автомобіля на урядовій відеозустрічі

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Судячи з запису, Бреннер підключився до конференції, коли перебував у припаркованому автомобілі. Через кілька хвилин він включив віртуальний фон, щоб здавалося, ніби він сидить удома. У цей момент сенатор вже вів машину. Учасники зустрічі нічого йому не сказали.

Пізніше Ендрю Бреннер сказав виданню The Columbus Dispatch, що "не відволікався", а одночасно стежив за дорогою і слухав відеоконференцію. Сенатор зазначив, що в той день у нього було призначено дві зустрічі, які проходили одна за одною, причому в різних місцях.

"Насправді я відповідав на інші дзвінки, численні дзвінки, перебуваючи за кермом. В основному це телефонні дзвінки, а під час відеодзвінків я не звертав увагу на відео. Для мене це як телефонний дзвінок", - пояснив сенатор. Він зазначив, що під час відеоконференції сидів в припаркованому автомобілі.

Як зазначає The Columbus Dispatch, сенатор брав участь у відеоконференції в день, коли на розгляд парламенту Огайо внесли законопроект, який серед іншого забороняє вести онлайн-трансляції, знімати відео і користуватися мобільними додатками за кермом автомобіля.