Американский сенатор попался за рулем автомобиля на правительственной видеовстрече
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Член Сената американского штата Огайо Эндрю Бреннер участвовал в правительственной видеоконференции, когда ехал за рулем автомобиля. На встрече Бреннер сидел на фоне домашней обстановки, при этом был пристегнут ремнем безопасности, а в кадре мелькали здания, мимо которых он проезжал. Видео встречи опубликовал официальный правительственный телеканал Огайо, сообщает УНН.
Детали
Судя по записи, Бреннер подключился к конференции, когда находился в припаркованном автомобиле. Через несколько минут он включил виртуальный фон, чтобы казалось, будто он сидит дома. В этот момент сенатор уже вел машину. Участники встречи ничего ему не сказали.
Позже Эндрю Бреннер сказал изданию The Columbus Dispatch, что "не отвлекался", а одновременно следил за дорогой и слушал видеоконференцию. Сенатор отметил, что в тот день у него были назначены две встречи, которые проходили одна за другой, причем в разных местах.
"На самом деле я отвечал на другие звонки, многочисленные звонки, находясь за рулем. В основном это телефонные звонки, а во время видеозвонков я не обращал внимание на видео. Для меня это как телефонный звонок", - пояснил сенатор. Он отметил, что во время видеоконференции сидел в припаркованном автомобиле.
Как отмечает The Columbus Dispatch, сенатор участвовал в видеоконференции в день, когда на рассмотрение парламента Огайо внесли законопроект, который среди прочего запрещает вести онлайн-трансляции, снимать видео и пользоваться мобильными приложениями за рулем автомобиля.