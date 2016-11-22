Американські підлітки вигадали нову відео-акцію Backpack Challenge

Особа, що прийняла виклик, повинна пробігти через коридор людей, які в цей час намагаються її звалити з ніг, кидаючи в неї наплічники.

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В Інтернеті з’явилося сотні подібних відео.

Відомо, що перше з них було опубліковане 18 листопада користувачем Twitter Abucci Wood.

Back Pack Challenge охопив поки що Каліфорнію, Техас, Цинциннаті і Філадельфію.