Американські підлітки вигадали нову відео-акцію Backpack Challenge
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Мережею поширилися відео-виклики з хештегом #backpackchallenge, на яких американські підлітки кидаються рюкзаками, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Особа, що прийняла виклик, повинна пробігти через коридор людей, які в цей час намагаються її звалити з ніг, кидаючи в неї наплічники.
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В Інтернеті з’явилося сотні подібних відео.
Відомо, що перше з них було опубліковане 18 листопада користувачем Twitter Abucci Wood.
Back Pack Challenge охопив поки що Каліфорнію, Техас, Цинциннаті і Філадельфію.