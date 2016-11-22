Американские подростки придумали новую видео-акцию Backpack Challenge
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В сети распространились видео-вызовы с хэштегом #backpackchallenge, на которых американские подростки бросаются рюкзаками, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Человек, который принял вызов, должен пробежать через коридор людей, которые в это время пытаются его свалить с ног, бросая в нее рюкзаки.
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В Интернете появилось сотни подобных видео.
Известно, что первое из них было опубликовано 18 ноября пользователем Twitter Abucci Wood.
Back Pack Challenge охватил пока Калифорнию, Техас, Цинциннати и Филадельфию.