Американские подростки придумали новую видео-акцию Backpack Challenge

Человек, который принял вызов, должен пробежать через коридор людей, которые в это время пытаются его свалить с ног, бросая в нее рюкзаки.

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В Интернете появилось сотни подобных видео.

Известно, что первое из них было опубликовано 18 ноября пользователем Twitter Abucci Wood.

Back Pack Challenge охватил пока Калифорнию, Техас, Цинциннати и Филадельфию.