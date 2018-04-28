Поліція США вирахувала серійного вбивцю і ґвалтівника за допомогою сервісу, що допомагає знайти родичів і предків

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16877 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 39500 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 55521 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60108 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91890 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70877 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81606 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95231 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87822 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185012 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
79%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4954 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11463 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14359 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11809 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 55521 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185012 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339642 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274043 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10044 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11532 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60108 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20065 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25201 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Поліція США вирахувала серійного вбивцю і ґвалтівника за допомогою сервісу, що допомагає знайти родичів і предків

Київ • УНН

 • 13760 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. 25 квітня співробітники правоохоронних органів затримали в американському штаті Каліфорнія екс-поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов'язують із 12 вбивствами і 50 зґвалтуваннями, учиненими у 1970-і і 1980-і роки. За словами поліції, виявити злочинця вдалося завдяки ДНК-тестів доказів, залишених ним на місці злочинів, інформує УНН з посиланням на Meduza.

Поліція США вирахувала серійного вбивцю і ґвалтівника за допомогою сервісу, що допомагає знайти родичів і предків

Результати тестів багато років не давали збігів у базах поліції, і тоді слідчі вирішили скористатися базами генеалогічних сервісів, що з’явилися в останні роки. Такі сервіси створені, щоб кожна людина могла пройти ДНК-тест (або завантажити вже готові результати) і знайти родичів — чи дізнатися про своє коріння. Представники поліції заявили, що використовували базу даних сайту GEDmatch, де може зареєструватися будь-яка людина. Дані можна зберігати на сайті під псевдонімом, але багато хто цього не робить. Поліція завантажила ДНК-профіль серійного ґвалтівника і вбивці та знайшла збіги з декількома генеалогічними деревами. А вже серед членів цих сімей шукали чоловіків, які найбільше підходили за передбачуваним ростом і віком, а також жили у Каліфорнії в 1970-х і 1980-х роках.

Прокурор каліфорнійського округу Контра-Коста Пол Хоулс, який займався цією справою, розповів, що одним з підозрюваних був колишній поліцейський Джеймс Деанджело. За день до виходу на пенсію, в березні 2018 року, Хоулс навіть приїздив до його домівки, розмірковуючи постукати йому в двері і попросити здати ДНК-тест, але в останній момент передумав. Замість цього за чоловіком простежили, взяли зразки його ДНК і зробили тест. Результати були вже через чотири години — і вони збіглися з ДНК-профілем злочинця. “Ще років десять тому про таке не могли навіть помислити”, — сказав Хоулс. Через шість днів Деанджело заарештували.

Представники сайту GEDmatch заявили, що не знали про пошуки поліції і з офіційним запитом до них ніхто не звертався. За їх словами, в угоді на користування послугами сайту говориться, що дані ДНК-аналізів можуть використовувати не тільки для пошуку родичів — тому поліція нічого не порушила. Користувачам, які не хотіли б, щоб їхні дані використовували для піймання злочинців, запропонували видалити їх з архіву сайту.

Як повідомляє Daily Mail, насправді пошуки по генеалогічний сайтам увінчалися успіхом не з першого разу — і до арешту Деанджело поліція підозрювала другого чоловіка. За інформацією видання, спочатку поліція шукала маніяка серед 189 тисяч користувачів другого схожого сервісу — Ysearch.org — і виявила збіг одного з рідкісних генетичних маркерів з 73-річним жителем будинку престарілих. Результати його ДНК-аналізу показали, що він не має до злочинів відносини. Після цього його донька допомагала поліції шукати збіги з допомогою генеалогічний древа її сім’ї, але безрезультатно.

Прокурор Пол Хоулс розповів, що крім результатів ДНК-тестів у справі була і ще один доказ, яку поліція вважала ключовим. Одна з жінок, зґвалтованих маніяком в 1978 році, розповідала, що після акту насильства він уткнувся обличчям у подушку, кричачи: "Я ненавиджу тебе! Я ненавиджу тебе! Я ненавиджу тебе, Бонні! “(Зґвалтовану жінку звали Беверлі). Поліція вважала, що Бонні — ім’я якоїсь значущої для маніяка жінки: матері, дружини, дівчата або дівчинки, в яку він був закоханий в дитинстві.

Як з’ясувалося, Деанджело дійсно був заручений з жінкою на ім’я Бонні Джин Колвелл. Вони вчилися разом в школі, а в кінці 1960-х в місцевій каліфорнійської газеті навіть було опубліковано оголошення про їх заручини. Однак їхнє весілля так і не відбулася; в 1973 році Деанджело одружився з іншою жінкою, Шерон Хаддл. У них було троє дітей, а в 1990-х вони розлучилися. Їхні сусіди розповіли слідству, що пара часто серйозно сварилася, крики з їхнього будинку розносилися на всю округу. Пол Хоулс переконаний, що розірвати заручини з Бонні Колвелл і “токсичні відносини” з дружиною підігріли потреба Деанджело ґвалтувати і вбивати жінок.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів затримали в американському штаті Каліфорнія екс-поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов'язують із 12 вбивствами і 50 зґвалтуваннями, учиненими у 1970-і і 1980-і роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63