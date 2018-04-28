Поліція США вирахувала серійного вбивцю і ґвалтівника за допомогою сервісу, що допомагає знайти родичів і предків

Результати тестів багато років не давали збігів у базах поліції, і тоді слідчі вирішили скористатися базами генеалогічних сервісів, що з’явилися в останні роки. Такі сервіси створені, щоб кожна людина могла пройти ДНК-тест (або завантажити вже готові результати) і знайти родичів — чи дізнатися про своє коріння. Представники поліції заявили, що використовували базу даних сайту GEDmatch, де може зареєструватися будь-яка людина. Дані можна зберігати на сайті під псевдонімом, але багато хто цього не робить. Поліція завантажила ДНК-профіль серійного ґвалтівника і вбивці та знайшла збіги з декількома генеалогічними деревами. А вже серед членів цих сімей шукали чоловіків, які найбільше підходили за передбачуваним ростом і віком, а також жили у Каліфорнії в 1970-х і 1980-х роках.

Прокурор каліфорнійського округу Контра-Коста Пол Хоулс, який займався цією справою, розповів, що одним з підозрюваних був колишній поліцейський Джеймс Деанджело. За день до виходу на пенсію, в березні 2018 року, Хоулс навіть приїздив до його домівки, розмірковуючи постукати йому в двері і попросити здати ДНК-тест, але в останній момент передумав. Замість цього за чоловіком простежили, взяли зразки його ДНК і зробили тест. Результати були вже через чотири години — і вони збіглися з ДНК-профілем злочинця. “Ще років десять тому про таке не могли навіть помислити”, — сказав Хоулс. Через шість днів Деанджело заарештували.

Представники сайту GEDmatch заявили, що не знали про пошуки поліції і з офіційним запитом до них ніхто не звертався. За їх словами, в угоді на користування послугами сайту говориться, що дані ДНК-аналізів можуть використовувати не тільки для пошуку родичів — тому поліція нічого не порушила. Користувачам, які не хотіли б, щоб їхні дані використовували для піймання злочинців, запропонували видалити їх з архіву сайту.

Як повідомляє Daily Mail, насправді пошуки по генеалогічний сайтам увінчалися успіхом не з першого разу — і до арешту Деанджело поліція підозрювала другого чоловіка. За інформацією видання, спочатку поліція шукала маніяка серед 189 тисяч користувачів другого схожого сервісу — Ysearch.org — і виявила збіг одного з рідкісних генетичних маркерів з 73-річним жителем будинку престарілих. Результати його ДНК-аналізу показали, що він не має до злочинів відносини. Після цього його донька допомагала поліції шукати збіги з допомогою генеалогічний древа її сім’ї, але безрезультатно.

Прокурор Пол Хоулс розповів, що крім результатів ДНК-тестів у справі була і ще один доказ, яку поліція вважала ключовим. Одна з жінок, зґвалтованих маніяком в 1978 році, розповідала, що після акту насильства він уткнувся обличчям у подушку, кричачи: "Я ненавиджу тебе! Я ненавиджу тебе! Я ненавиджу тебе, Бонні! “(Зґвалтовану жінку звали Беверлі). Поліція вважала, що Бонні — ім’я якоїсь значущої для маніяка жінки: матері, дружини, дівчата або дівчинки, в яку він був закоханий в дитинстві.

Як з’ясувалося, Деанджело дійсно був заручений з жінкою на ім’я Бонні Джин Колвелл. Вони вчилися разом в школі, а в кінці 1960-х в місцевій каліфорнійської газеті навіть було опубліковано оголошення про їх заручини. Однак їхнє весілля так і не відбулася; в 1973 році Деанджело одружився з іншою жінкою, Шерон Хаддл. У них було троє дітей, а в 1990-х вони розлучилися. Їхні сусіди розповіли слідству, що пара часто серйозно сварилася, крики з їхнього будинку розносилися на всю округу. Пол Хоулс переконаний, що розірвати заручини з Бонні Колвелл і “токсичні відносини” з дружиною підігріли потреба Деанджело ґвалтувати і вбивати жінок.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів затримали в американському штаті Каліфорнія екс-поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов'язують із 12 вбивствами і 50 зґвалтуваннями, учиненими у 1970-і і 1980-і роки.