Полиция США вычислила серийного убийцу и насильника с помощью сервиса помогающего найти родственников и предков

Результаты тестов много лет не давали совпадений в базах полиции, и тогда следователи решили воспользоваться базами генеалогических сервисов, появившихся в последние годы.Такие сервисы созданы, чтобы любой человек мог пройти ДНК-тест (или загрузить уже готовые результаты) и найти родственников — или узнать о своих корнях. Представители полиции заявили, что использовали базу данных сайта GEDmatch, где может зарегистрироваться любой человек. Данные можно хранить на сайте под псевдонимом, но многие этого не делают. Полиция загрузила ДНК-профиль серийного насильника и убийцы и нашла совпадения с несколькими генеалогическими древами. А уже среди членов этих семей искали мужчин, которые больше всего подходили по предполагаемому росту и возрасту, а также жили в Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах.

Прокурор калифорнийского округа Контра-Коста Пол Хоулс, занимавшийся этим делом, рассказал, что одним из подозреваемых был бывший полицейский Джеймс Деанджело. За день до ухода на пенсию, в марте 2018 года, Хоулс даже съездил к его дому, подумывая постучать ему в дверь и попросить сдать ДНК-тест, но в последний момент передумал. Вместо этого за мужчиной проследили, взяли образцы его ДНК и сделали тест. Результаты были уже через четыре часа — и они совпали с ДНК-профилем преступника. “Еще лет десять назад о таком невозможно было и помыслить”, — сказал Хоулс. Через шесть дней Деанджело арестовали.

Представители сайта GEDmatch заявили, что не знали о поисках полиции и с официальным запросом к ним никто не обращался. По их словам, в соглашении на пользование услугами сайта говорится, что данные ДНК-анализов могут использовать не только для поиска родственников — поэтому полиция ничего не нарушила. Пользователям, которые не хотели бы, чтобы их данные использовали для поимки преступников, предложили удалить их из архива сайта.

Как сообщает Daily Mail, на самом деле поиски по генеалогический сайтам увенчались успехом не с первого раза — и до ареста ДеАнджело полиция подозревала второго супруга. По информации издания, сначала полиция искала маньяка среди 189 000 пользователей второго похожего сервиса — Ysearch.org — и обнаружила совпадение одного из редких генетических маркеров с 73-летним жителем дома престарелых. Результаты его ДНК-анализа показали, что он не имеет к преступлений отношения. После этого его дочь помогала полиции искать совпадения с помощью генеалогического древа его семьи, но безрезультатно.

Прокурор Пол Хоулс рассказал, что кроме результатов ДНК-тестов в деле была и еще одна улика, которую полиция считала ключевой. Одна из женщин, изнасилованных маньяком в 1978 году, рассказывала, что после акта насилия он уткнулся лицом в подушку, крича: “Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя, Бонни!” (изнасилованную женщину звали Беверли). Полиция полагала, что Бонни — имя некоей значимой для маньяка женщины: матери, жены, девушки или девочки, в которую он был влюблен в детстве.

Как выяснилось, ДеАнджело действительно был помолвлен с женщиной по имени Бонни Джин Колвелл. Они учились вместе в школе, а в конце 1960-х в местной калифорнийской газете даже было опубликовано объявление об их помолвке. Однако их свадьбы так и не состоялась; в 1973 году ДеАнджело женился на другой женщине, Шэрон Хаддл. У них было трое детей, а в 1990-х они развелись. Их соседи рассказали следствию, что пара часто серьезно ссорилась, крики из их дома разносились на всю округу. Пол Хоулс убежден, что разорвать помолвку с Бонни Колвелл и “токсичные отношения” с женой подогрели потребность ДеАнджело насиловать и убивать женщин.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Калифорния экс-полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенных в 1970-е и 1980-е годы.