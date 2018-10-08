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Американська компанія заплатить 1,6 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами

Американська компанія заплатить 1,6 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Верховний суд округу Йоло зобов'язав американську мережу супермаркетів Whole Foods Market заплатити 1,6 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами. Про це повідомляє waste360.com, передає УНН.

"Протягом останніх 5 років на території штату Каліфорнія компанія порушувала правила утилізації небезпечних відходів, таких як батареї, легкозаймисті рідини та інші токсичні, реактивні матеріали", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 50 спецпідприємств позбавлені ліцензій на поводження з небезпечними відходами

Штраф у розмірі 1 млн 643 тис. дол. заплатить Whole Foods Market California і ще дві афільовані компанії.

"Більше 200 тис. дол. зі сплаченої суми будуть спрямовані на різні природоохоронні проекти, включаючи боротьбу з екологічними порушеннями в інших округах, яким поки не вистачає грошей на це", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, забруднення українських земель і повітря обходиться значно дешевше. Раніше УНН повідомляв, що в Кропивницькому компанія-утилізатор спалила небезпечні відходи посеред міста, відбувшись при цьому штрафом в 1700 грн.

Як відзначають експерти, в Україні дешевше заплатити штраф, ніж безпечно утилізувати небезпечні відходи.

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