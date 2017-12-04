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Штраф за отравления людей пестицидами составляет 2 тыс. грн - юрист

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинские агропредприятия часто нарушают правила обращения с пестицидами, при этом, несут минимальную ответственность. Об этом во время пресс-конференции сообщила юрист Марта Панькевич, передает УНН.

"Пестициды негативно влияют не только на сорняки, но и на все живые организмы. Агрофирмы должны соблюдать определенные правила, в частности использовать пестициды, которые разрешены в Украине. Должны разрабатываться карты - схемы по внесению пестицидов на поля. Есть определенные нормы, пестициды не должны вноситься ближе, чем на 300 метров к приусадебных участков. Есть требования и по погодным условиям, например, когда ветер идет в сторону жилых домов нельзя обрабатывать поля, должны это учитывать агрофирмы.

Людей должны предупреждать, когда вносить пестициды. И в течение суток люди не могут выходить на поля. И эти простые правила постоянно нарушают. И это негативно сказывается на здоровье людей", - сообщила Панькевич.

Юрист отметила, что действующее законодательство предусматривает наказание за нарушение этих правил в виде штрафа размером в 1,7 тыс. грн.

"Это не сумма, которая будет стимулировать предприятие соблюдать санитарные нормы. Кроме того, есть сложность, что из-за действия моратория на проверки бизнеса, Госпродпотребслужба не сможет быстро уехать и оперативно зафиксировать нарушения. Обращение в полицию это еще дольше, потому что дела очень долго расследуются", - отметила она.

В связи с этим Палькевич подчеркнула необходимость изменить украинское законодательство в части обращения с пестицидами.

Напомним, жители трех сел в Сумской 8 лет страдали от ядохимикатов.

Всего в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения.

Проблемы в сфере обращения опасных отходов объясняют бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.

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