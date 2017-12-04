Штраф за отруєння людей пестицидами становить 2 тис. грн - юрист

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українські агропідприємства часто порушують правила поводження з пестицидами, при цьому, несуть мінімальну відповідальність. Про це під час прес-конференції повідомила юрист Марта Панькевич, передає УНН.

“Пестициди негативно впливають не лише на бур’яни, але й на всі живі організми. Агрофірми повинні дотримуватися певних правил, зокрема використовувати пестициди, які дозволені в Україні. Повинні розроблятися карти — схеми щодо внесення пестицидів на поля. Є певні норми, що пестициди не повинні вноситися ближче, ніж на 300 метрів до присадибних ділянок. Є вимоги і щодо погодних умов, наприклад, коли вітер іде в сторону житлових будинків не можна обробляти поля, повинні це враховувати агрофірми.

Людей повинні попереджати, коли вноситимуть пестициди. І протягом доби люди не можуть виходити на поля. І ці прості правила постійно порушують. І це негативно позначається на здоров’ї людей”, — повідомила Панькевич.

Юрист зазначила, що діюче законодавство передбачає покарання за порушення цих правил у вигляді штрафу розміром в 1,7 тис. грн.

“Це не є сума, яка буде стимулювати підприємство дотримуватися санітарних норм. Окрім того, є складність, що через дію мораторію на перевірки бізнесу, Держпродспоживслужба не зможе швидко виїхати і оперативно зафіксувати порушення. Звернення до поліції це ще довше, бо справи дуже довго розслідуються”, - зазначила вона.

У зв’язку з цим М. Палькевич наголосила на необхідності змінити українське законодавство у частині поводження з пестицидами.

Нагадаємо, мешканці трьох сіл на Сумщині 8 років страждали від отрутохімікатів.

Загалом в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні і отруйні речовини, які можуть провокувати рак у населення.

Проблеми в сфері обігу небезпечних відходів пояснюють безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо — в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають “паперовою” або віртуальною. Після такої “утилізації” небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким, підприємства повинні будуть проходити обов’язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

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