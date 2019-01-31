Американець двічі за декілька тижнів виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Житель американського штату Канзас двічі за декілька тижнів виграв у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Джастін Вагонер. Перший виграш американця становив 1 тис. дол., другий - 75 тис. дол.
"Білет, який приніс мені виграш в 1 тис. дол., обійшовся мені в 20 дол. Я подумав - напевно, це вдала лотерея, і купив ще 5 квитків через кілька тижнів. Один з них знову виявився виграшним - мій грошовий приз становив 75 тис. дол.", - розповів він.
Лотерейний виграш став, як ніколи, доречним, продовжив переможець.
"Я тільки недавно почав новий бізнес, а це - фінансово витратна справа. З лотерейним виграшем мені буде набагато легше", - зазначив він.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.