Американец дважды за пару недель выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Житель американского штата Канзас дважды за пару недель выиграл в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя счастливчика - Джастин Вагонер. Первый выигрыш американца составил 1 тыс. долл., второй - 75 тыс. долл.
"Билет, который принес мне выигрыш в 1 тыс. долл., обошелся мне в 20 долл. Я подумал - наверное, это удачная лотерея, и купил еще 5 билетов через несколько недель. Один из них опять оказался выигрышным - мой денежный приз составил 75 тыс. долл.", - рассказал он.
Лотерейный выигрыш пришелся, как никогда, кстати, продолжил победитель.
"Я только недавно начал новый бизнес, а это - финансово затратное дело. С лотерейным выигрышем мне будет намного легче", - отметил он.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.