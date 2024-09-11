Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії
Київ • УНН
Amazon планує вкласти 8 млрд фунтів у центри обробки даних у Великобританії протягом 5 років. Компанія очікує, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць та внесе 14 млрд фунтів у британську економіку щорічно.
Amazon оголошує про інвестиції у Великій Британії на мільярд доларів Amazon планує інвестувати 8 мільярдів фунтів стерлінгів у центри обробки даних у Великобританії протягом наступних п’яти років і каже, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць, пише АР, передає УНН.
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Саме відділ онлайн-сервісів інтернет-гіганта відповідатиме за інвестиції, які за сьогоднішнім курсом відповідають 113 мільярдам норвезьких крон.
Гроші будуть використані для будівництва, експлуатації та обслуговування дата-центрів. За словами компанії, вона може внести 14 мільярдів фунтів стерлінгів у британську економіку та "підтримати" понад 14 000 робочих місць щорічно в ланцюжку постачання.
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