Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании

Amazon объявляет об инвестициях в Великобритании на миллиард долларов Amazon планирует инвестировать 8 миллиардов фунтов стерлингов в центры обработки данных в Великобритании в течение следующих пяти лет и говорит, что это будет способствовать созданию тысяч рабочих мест, пишет АР, передает УНН.

Детали

Именно отдел онлайн-сервисов интернет-гиганта будет отвечать за инвестиции, которые по сегодняшнему курсу соответствуют 113 миллиардам норвежских крон.

Деньги будут использованы для строительства, эксплуатации и обслуживания дата-центров. По словам компании, она может внести 14 миллиардов фунтов стерлингов в британскую экономику и «поддержать» более 14 000 рабочих мест ежегодно в цепочке поставок.

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