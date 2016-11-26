Альтернативного Нобеля вручили у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією, вручили у Стокгольмі ввечері в п’ятницю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Премія традиційно присуджується борцям за права людини, охорону навколишнього середовища та мир. У 2016 році було названо чотирьох переможців, які розділять призовий фонд у розмірі трьох мільйонів шведських крон (близько 313 тисяч євро - ред.).
Лауреатами премії цього року стали: єгипетська активістка, яка бореться за права жінок, Мозн Хассан та її організація Nazra for Feminist Studies, правозахисниця із Росії Світлана Ганнушкіна, яка в якості голови комітету "Громадянське сприяння" уже понад 25 років допомагає біженцям, гуманітарна організація Syria Civil Defense - "Сирійська цивільна оборона" - більше відома як "Білі шоломи", а також турецьке опозиційне видання Cumhuriyet.
Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно з 1980 року чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.