Альтернативного Нобеля вручили в Стокгольме

Премия традиционно присуждается борцам за права человека, охрану окружающей среды и мир. В 2016 году были названы четыре победителя, которые разделят призовой фонд в размере трех миллионов шведских крон (около 313 000 евро - ред.).

Лауреатами премии в этом году стали: египетская активистка, которая борется за права женщин, Мозн Хассан и его организация Nazra for Feminist Studies, правозащитница из России Светлана Ганнушкина, которая в качестве председателя комитета "Гражданское содействие" уже более 25 лет помогает беженцам, гуманитарная организация Syria Civil Defense - "Сирийская гражданская оборона" - более известная как "Белые каски", а также турецкое оппозиционное издание Cumhuriyet.

Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно с 1980 года четырем людям или организациям, которых, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюль, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.