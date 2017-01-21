Акція "Stop Putin's War in Ukraine" відбулася в Україні та низці світових міст
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Низка українських міст та міст в різних країнах світу долучилася до глобального протесту з метою зупинити війну на cході України під гаслом “#StopPutin’sWarInUkraine”, передає УНН.
Головною метою акції є привернення уваги громадськості до російської агресії в Україні. Учасники акції мали на меті показати важливість єдності і солідарності з Україною.
При цьому вони закликали увесь світ посилити тиск на Росію для відновити територіальну цілісність і мир в Україні.
Наймасштабніші акції відбулися у Києві, Маріуполі, Одесі, Запоріжжі та ще кількох українських містах. Акції розпочалися о 15:00.
Так, за словами кореспондента УНН в Маріуполі, біля міського музично-драматичного театру зібралися близько ста людей. Акцію організували волонтери. Всіх охочих пригостили кавою. Учасники акції запустили в небо синьо-жовтні кульки, заспівали гімн та вигукували гасла проти війни на Донбасі.
До заходу біля російського консульства в Одесі долучилася сім’я Миколи Герасименка, який перебуває в полоні у терористів із так званої “ДНР” з 9 лютого 2015 року.
На площі біля ОДА в Запоріжжі в акції взяли участь близько 20 осіб. Перед початком заходу площу перевіряли на мінування. Захід охороняли близько десятка правоохоронців.
Вихідці з України та друзі нашої держави також долучилися до акції в інших країнах світу. За словами організаторів, проведення акції “Стоп, Путін! Стоп, війна!” заплановане в понад п’ятдесяти кранах світу.
Захід вже відбувся в Сіднеї, де на одній із центральних вулиць Пітт стріт учасники з антипутінськими гаслами інформували перехожих про ситуацію в Україні і ключові вимоги щодо припинення російської агресії проти України.
Окрім цього, акцію підтримали в Парижі, Афінах, Відні, Варшаві, Римі, Амстердамі, Берліні, Празі, американських містах Нью-Йорк, Чікаго та Остін.
Нагадаємо, у столиці України акція розпочалася на Майдані Незалежності о 15:00.