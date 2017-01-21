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Акция "Stop Putin's War in Ukraine" состоялась в Украине и ряде мировых городов

Акция "Stop Putin's War in Ukraine" состоялась в Украине и ряде мировых городов

Киев • УНН

 • 14292 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Ряд украинских городов и городов в разных странах мира присоединились к глобальному протесту с целью остановить войну на востоке Украины под лозунгом "# StopPutin'sWarInUkraine", передает УНН.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности к российской агрессии в Украине. Участники акции имели цель показать важность единства и солидарности с Украиной.

При этом они призвали весь мир усилить давление на Россию для восстановить территориальную целостность и мир в Украине.

Самые масштабные акции прошли в Киеве, Мариуполе, Одессе, Запорожье и еще нескольких украинских городах. Акции начались в 15:00.

Так, по словам корреспондента УНН в Мариуполе, у городского музыкально-драматического театра собрались около ста человек. Акцию организовали волонтеры. Всех желающих угостили кофе. Участники акции запустили в небо сине-желтые шарики, спели гимн и выкрикивали лозунги против войны на Донбассе.

К мероприятию возле российского консульства в Одессе присоединилась семья Николая Герасименко, который находится в плену у террористов из так называемой "ДНР" с 9 февраля 2015 года.

На площади возле ОГА в Запорожье в акции приняли участие около 20 человек. Перед началом мероприятия площадь проверяли на заминирование. Мероприятие охраняли около десятка правоохранителей.

Выходцы из Украины и друзья нашего государства также присоединились к акции в других странах мира. По словам организаторов, проведение акции "Стоп, Путин! Стоп, война!" запланировали более чем в пятидесяти странах мира.

Мероприятие уже состоялось в Сиднее, где на одной из центральных улиц Питт стрит участники с антипутинскими лозунгами информировали прохожих о ситуации в Украине и ключевых требованиях о прекращении российской агрессии против Украины.

Кроме этого, акцию поддержали в Париже, Афинах, Вене, Варшаве, Риме, Амстердаме, Берлине, Праге, американских городах Нью-Йорк, Чикаго и Остин.

Напомним, в столице Украины акция началась на Майдане Незалежности в 15:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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