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Актора Валентина Гафта поховають в Москві 15 грудня

Актора Валентина Гафта поховають в Москві 15 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Актора Валентина Гафта поховають на Троєкуровському кладовищі в Москві 15 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Валентина Йосиповича поховають на Троєкуровському кладовищі на алеї діячів мистецтв. Похорон планується на 15 грудня", - повідомили в ЗМІ з посиланням на дані представника сфери культури.

Сказано, що художній керівник "Современника" Віктор Рижаков підтвердив, що прощання з актором, попередньо, планується на 15 грудня в театрі.

"Прощання, швидше за все, буде у вівторок в театрі", - сказав Рижаков.

Відзначається, що Рижаков назвав смерть Валентина Гафта трагічною втратою, для якої важко підшукати слова. Він висловив жаль, що за рік роботи на посаді художнього керівника "Современника" йому не вдалося зустрітися з Гафтом особисто, але поділився, що раніше вони спілкувалися і підтримували теплі стосунки.

Нагадаємо, актор Валентин Гафт помер в суботу у віці 85 років.

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