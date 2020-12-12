Актера Валентина Гафта похоронят в Москве 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Актера Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря", - сообщили в СМИ со ссылкой на данные представителя сферы культуры.
Сказано, что художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков подтвердил, что прощание с актером, предварительно, планируется на 15 декабря в театре.
"Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре", - сказал Рыжаков.
Отмечается, что Рыжаков назвал смерть Валентина Гафта трагической потерей, для которой трудно подыскать слова. Он выразил сожаление, что за год работы на должности худрука "Современника" ему не удалось встретиться с Гафтом лично, но поделился, что ранее они общались и поддерживали теплые отношения.
Напомним, актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет.