Актор Майкл Кейн у віці 90 років пішов на пенсію

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 1954 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 9132 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22828 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94451 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167196 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171747 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136132 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136864 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87388 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94054 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7530 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12095 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16070 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15798 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11659 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 1976 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171759 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232463 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380861 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12768 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18007 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34530 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31073 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136134 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Актор Майкл Кейн у віці 90 років пішов на пенсію

Київ • УНН

 • 861842 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Британський актор і дворазовий володар премії «Оскар» Майкл Кейн заявив, що після виходу свого останнього фільму завершить кар’єру у віці 90 років. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Актор Майкл Кейн у віці 90 років пішов на пенсію

Цитата

«Я продовжую говорити, що збираюся піти на пенсію. Ну, тепер я йду», — сказав Кейн радіо BBC в суботньому інтерв’ю.

«Я подумав, що у мене була картина, де я грав головну роль і мав неймовірні відгуки... Що я збираюся зробити, щоб перемогти це?». 

Деталі 

Кейн грає головну роль у «Великому втікачі» з Глендою Джексон, яка померла в червні незабаром після завершення своєї ролі у фільмі. Фільм заснований на реальній історії ветерана Другої світової війни, який втікає з будинку для людей похилого віку, щоб відвідати святкування Дня D у Франції.

«Єдині ролі, які я можу зараз отримати, — це 90-річні чоловіки. А може, й 85», — сказав Кейн BBC. «Тож я подумав, що я міг би піти з усім цим».

Доповнення

Кейн отримав «Оскар» за фільми «Ханна та її сестри» 1986 року та «Правила дому для сидру» 1999 року, обидва як найкращі актори другого плану. Він також знімався в таких фільмах, як «Алфі», «Здобути Картера» і «Навчання Рити».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер британський режисер фільму «Тиха гавань» Теренс Девіс



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32