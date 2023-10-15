Актор Майкл Кейн у віці 90 років пішов на пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Британський актор і дворазовий володар премії «Оскар» Майкл Кейн заявив, що після виходу свого останнього фільму завершить кар’єру у віці 90 років. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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«Я продовжую говорити, що збираюся піти на пенсію. Ну, тепер я йду», — сказав Кейн радіо BBC в суботньому інтерв’ю.
«Я подумав, що у мене була картина, де я грав головну роль і мав неймовірні відгуки... Що я збираюся зробити, щоб перемогти це?».
Деталі
Кейн грає головну роль у «Великому втікачі» з Глендою Джексон, яка померла в червні незабаром після завершення своєї ролі у фільмі. Фільм заснований на реальній історії ветерана Другої світової війни, який втікає з будинку для людей похилого віку, щоб відвідати святкування Дня D у Франції.
«Єдині ролі, які я можу зараз отримати, — це 90-річні чоловіки. А може, й 85», — сказав Кейн BBC. «Тож я подумав, що я міг би піти з усім цим».
Доповнення
Кейн отримав «Оскар» за фільми «Ханна та її сестри» 1986 року та «Правила дому для сидру» 1999 року, обидва як найкращі актори другого плану. Він також знімався в таких фільмах, як «Алфі», «Здобути Картера» і «Навчання Рити».
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