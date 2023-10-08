Помер британський режисер фільму «Тиха гавань» Теренс Девіс

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Він став відомим завдяки трилогії фільмів «Діти», «Мадонна з немовлям», «Смерть і преображення» наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років.

Народився і виріс у Ліверпулі, його творчість часто має автобіографічний елемент.

Він мирно помер вдома після нетривалої хвороби, підтвердив у заяві його менеджер.

Його остання робота, драма Netflix «Благословення» з актором «Повільних коней» Джеком Лоуденом і Пітером Капальді з «Доктора Хто», досліджувала життя військового поета Зігфріда Сассуна.

Актриса Агінесс Дейн зіграла Кріса Гатрі в його екранізації «Пісні заходу сонця» Льюїса Ґрассіка Гіббона у 2015 році, дія якої відбувається після Першої світової війни.

У 2016 році зірка «Сексу в великому місті» Синтія Ніксон зіграла поетесу Емілі Дікінсон у фільмі «Тиха гавань», сценаристом і режисером якого був Дейвіс.

Девіс 10 років працював клерком у транспортній конторі та бухгалтером у бухгалтерській фірмі, перш ніж вступити до театральної школи в Ковентрі в 1973 році.

Він отримав міжнародну Каннську премію критиків за фільм «Далекі голоси», «Натюрморти» - фільм, заснований на його спогадах про життя в Ліверпулі 1940-х і 1950-х років.

Девіс також розповів BBC про те, що цей фільм є одним із його найбільш особистих, оскільки він розповідав про його сім’ю, під час епізоду оглядового шоу Film 2012, яке веде Клаудія Вінклман.

Інші його фільми включають екранізацію «Дім веселощів» Едіт Вортон 2000 року, в якій зірка «Статеве виховання» Джилліан Андерсон зіграла світську левицю Лілі Барт, і екранізацію п’єси Теренса Раттігана «Глибоке синє море» 2011 року з Рейчел Вайс у головній ролі.