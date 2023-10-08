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Умер британский режиссер фильма «Тихая гавань» Теренс Дэвис

Умер британский режиссер фильма «Тихая гавань» Теренс Дэвис

Киев • УНН

 • 666400 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В возрасте 77 лет умер британский сценарист и режиссер Теренс Дэвис, известный по фильмам «Далекие голоса», «Натюрморты», «Тихая гавань», пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Он стал известен благодаря трилогии фильмов «Дети», «Мадонна с младенцем», «Смерть и преображение» В конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Его работы, родившиеся и выросшие в Ливерпуле, часто имеют автобиографический элемент.

Он мирно умер дома после непродолжительной болезни, подтвердил в заявлении его менеджер.

Его последняя работа, драма Netflix «благословение» с актером «Медленных лошадей» Джеком Лоуденом и Питером Капальди из «Доктора Кто», исследовала жизнь военного поэта Зигфрида Сассуна.

Актриса Агинесс Дейн сыграла Криса Гатри в его экранизации «Песни заката» Льюиса Грассика Гиббона в 2015 году, действие которой происходит после Первой мировой войны.

В 2016 году звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон сыграла поэтессу Эмили Дикинсон в фильме «Тихая гавань», сценаристом и режиссером которого был Дэйвис.

Дэвис проработал клерком в транспортной конторе и бухгалтером в бухгалтерской фирме в течение 10 лет, прежде чем поступить в театральную школу в Ковентри в 1973 году.

Он получил международную премию Каннских критиков за фильм «Далекие голоса», «Натюрморты» - фильм, основанный на его воспоминаниях о жизни в Ливерпуле 1940-х и 1950-х годов.

Дэвис также рассказал ВВС, что этот фильм является одним из его самых личных, поскольку он рассказывал о его семье, во время эпизода обзорного шоу Film 2012, которое ведет Клаудия Винклман.

Другие его фильмы включают экранизацию «дом веселья» Эдит Уортон 2000 года, в которой звезда «Половое воспитание» Джиллиан Андерсон сыграла светскую львицу Лили Барт, и экранизацию пьеси Теренса Раттигана «Глубокое синее море» 2011 года с Рэйчел Вайс в главной роли.

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