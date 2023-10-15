Актер Майкл Кейн в возрасте 90 лет ушел на пенсию

Цитата

«Я продолжаю говорить, что собираюсь уйти на пенсию. Ну, теперь я ухожу», — сказал Кейн радио BBC в субботнем интервью.

«Я подумал, что у меня была картина, где я играл главную роль и имел невероятные отзывы... Что я собираюсь сделать, чтобы победить это?».

Детали

Кейн играет главную роль в «Большом беглеце» с Глендой Джексон, которая умерла в июне вскоре после завершения своей роли в фильме. Фильм основан на реальной истории ветерана Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых, чтобы посетить празднование Дня D во Франции.

«Единственные роли, которые я могу сейчас получить, — это 90-летние мужчины. А может, и 85», — сказал Кейн BBC. «Так что я подумал, что я мог бы уйти со всем этим».

Дополнение

Кейн получил «Оскар» за фильмы «Ханна и ее сестры» 1986 года и «Правила дома для сидра» 1999 года, оба как лучшие актеры второго плана. Он также снимался в таких фильмах, как «Алфи», «Добыть Картера» и «Обучение Риты».

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