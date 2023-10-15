Актер Майкл Кейн в возрасте 90 лет ушел на пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Британский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Кейн заявил, что после выхода своего последнего фильма завершит карьеру’в возрасте 90 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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«Я продолжаю говорить, что собираюсь уйти на пенсию. Ну, теперь я ухожу», — сказал Кейн радио BBC в субботнем интервью.
«Я подумал, что у меня была картина, где я играл главную роль и имел невероятные отзывы... Что я собираюсь сделать, чтобы победить это?».
Детали
Кейн играет главную роль в «Большом беглеце» с Глендой Джексон, которая умерла в июне вскоре после завершения своей роли в фильме. Фильм основан на реальной истории ветерана Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых, чтобы посетить празднование Дня D во Франции.
«Единственные роли, которые я могу сейчас получить, — это 90-летние мужчины. А может, и 85», — сказал Кейн BBC. «Так что я подумал, что я мог бы уйти со всем этим».
Дополнение
Кейн получил «Оскар» за фильмы «Ханна и ее сестры» 1986 года и «Правила дома для сидра» 1999 года, оба как лучшие актеры второго плана. Он также снимался в таких фильмах, как «Алфи», «Добыть Картера» и «Обучение Риты».
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