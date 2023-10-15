Актер Майкл Кейн в возрасте 90 лет ушел на пенсию

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 21363 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 43851 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 51570 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 151669 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 83477 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 93786 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 271009 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78942 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128934 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169007 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 121314 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 194631 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 100852 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 54982 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 35098 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 151721 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 196084 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 271053 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 297767 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 347872 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 11615 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 36116 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 55990 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 101822 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64953 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Актер Майкл Кейн в возрасте 90 лет ушел на пенсию

Киев • УНН

 • 861842 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Британский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Кейн заявил, что после выхода своего последнего фильма завершит карьеру’в возрасте 90 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Актер Майкл Кейн в возрасте 90 лет ушел на пенсию

Цитата

«Я продолжаю говорить, что собираюсь уйти на пенсию. Ну, теперь я ухожу», — сказал Кейн радио BBC в субботнем интервью.

«Я подумал, что у меня была картина, где я играл главную роль и имел невероятные отзывы... Что я собираюсь сделать, чтобы победить это?». 

Детали 

Кейн играет главную роль в «Большом беглеце» с Глендой Джексон, которая умерла в июне вскоре после завершения своей роли в фильме. Фильм основан на реальной истории ветерана Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых, чтобы посетить празднование Дня D во Франции.

«Единственные роли, которые я могу сейчас получить, — это 90-летние мужчины. А может, и 85», — сказал Кейн BBC. «Так что я подумал, что я мог бы уйти со всем этим».

Дополнение

Кейн получил «Оскар» за фильмы «Ханна и ее сестры» 1986 года и «Правила дома для сидра» 1999 года, оба как лучшие актеры второго плана. Он также снимался в таких фильмах, как «Алфи», «Добыть Картера» и «Обучение Риты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер британский режиссер фильма «Тихая гавань» Теренс Дэвис



Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50