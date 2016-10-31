Активісти “Українського вибору - Права народу” вшанували пам’ять воїнів-визволителів України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З нагоди 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників активісти громадського руху “Український вибір - Право народу” по всій країні вшанували пам’ять воїнів-визволителів, передає УНН з посиланням на прес-службу руху.
Так, в Києві учасники руху поклали квіти до Могили Невідомого Солдата в парку Вічної Слави.
Мітинг з нагоди цієї пам’ятної дати відкрив Валерій Блідар, керівник напрямку щодо роботи з громадськими організаціями та об’єднаннями руху.
“У цей день ми вшановуємо пам’ять загиблих і вшановуємо ветеранів, учасників і дітей війни - всіх, хто звільняв Україну, хто наближав День Перемоги... Ми пам’ятаємо нашу історію і пишаємося вами, дорогі ветерани”, - сказав В.Блідар, висловивши впевненість, що в майбутньому цей день стане таким святом, якого гідні герої війни 1941-1945 років.
Львівська гуманітарна група громадського руху “Український вибір - Право народу” 28 жовтня провела урочисте засідання і святковий концерт, присвячені 72-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Захід, в якому взяли участь також ветеранські організації Львівщини, проходило в Львівському міському палаці культури ім.Гната Хоткевича.
Під час мітингу в Чернігові керівник обласної групи М.Коваленко, члени групи Ю.Мартиненко, А.Костирів, а також жителі Чернігова поклали квіти до братської могили радянських воїнів.
Харківська гуманітарна група громадського руху “Український вибір - Право народу” спільно з рухом “Антивійна” також провели мітинг, приурочений до цієї пам’ятної дати.
“Харків’яни завжди будуть шанувати пам’ять героїв, полеглих за свободу нашої країни! Ми, нащадки наших героїчних предків, не допустимо реванш фашизму на нашій землі”, - зазначив керівник гуманітарної групи Юрій Деркач.