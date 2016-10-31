Активисты "Украинского выбора - Право народа" почтили память воинов-освободителей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По случаю 72-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков активисты общественного движения "Украинский выбор - право народа" по всей стране почтили память воинов-освободителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу движения.
Так, в Киеве участники движения возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы.
Митинг по случаю этой памятной даты открыл Валерий Блидар, руководитель направления по работе с общественными организациями и объединениями движения.
"В этот день мы чтим память погибших и чтим ветеранов, участников и детей войны - всех, кто освобождал Украину, кто приближал День Победы ... Мы помним нашу историю и гордимся вами, дорогие ветераны", - сказал В.Блидар, выразив уверенность, что в будущем этот день станет таким праздником, которого достойны герои войны 1941-1945 годов.
Львовская гуманитарная группа общественного движения "Украинский выбор - право народа" 28 октября провела торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков. Мероприятие, в котором приняли участие также ветеранские организации Львовской области, проходило в Львовском городском дворце культуры им.Гната Хоткевича.
Во время митинга в Чернигове руководитель областной группы М. Коваленко, члены группы Ю.Мартыненко, А.Костирив, а также жители Чернигова возложили цветы к братской могиле советских воинов.
Харьковская гуманитарная группа общественного движения "Украинский выбор - право народа" совместно с движением "Антивойна" также провели митинг, приуроченный к этой памятной дате.
"Харьковчане всегда будут чтить память героев, павших за свободу нашей страны! Мы, потомки наших героических предков, не допустим реванш фашизма на нашей земле", - отметил руководитель гуманитарной группы Юрий Деркач.