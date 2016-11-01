"Активістам" псевдореферендуму в підтримку "ЛНР" загрожує до 10 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Жителям Новопсковського району Луганської області, які у травні 2014 року організували та забезпечили проведення на території району референдуму в підтримку незалежності “ЛНР”, загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, у серпні 2015 року “активістам” повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
Оскільки вказані особи переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, розпочато спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт стосовно “активістів” направлено до суду.
Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.