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15 марта, 19:03 • 113882 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135701 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128372 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111723 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104883 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101024 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Активистам" псевдореферендума в поддержку "ЛНР" грозит до 10 лет заключения

"Активистам" псевдореферендума в поддержку "ЛНР" грозит до 10 лет заключения

Киев • УНН

 • 7545 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Жителям Новопсковского района Луганской области, которые в мае 2014 года организовали и обеспечили проведение на территории района референдума в поддержку независимости «ЛНР», грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Так, в августе 2015 года «активистам» сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку указанные лица скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области, начато специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт в отношении "активистов" направлено в суд.

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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