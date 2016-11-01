"Активистам" псевдореферендума в поддержку "ЛНР" грозит до 10 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Жителям Новопсковского района Луганской области, которые в мае 2014 года организовали и обеспечили проведение на территории района референдума в поддержку независимости «ЛНР», грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, в августе 2015 года «активистам» сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Поскольку указанные лица скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области, начато специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт в отношении "активистов" направлено в суд.
Правонарушителям грозит лишение свободы на срок на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.