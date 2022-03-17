Air Serbia скасувала всі рейси з Росії

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Air Serbia - державна авіакомпанія Сербії, розташована в Белграді.

Раніше країни ЄС, США та Канада закрили повітряний простір для російських літаків. Рішення було ухвалено через ситуацію в Україні. Росія відповіла на ці заходи дзеркально. Низка російських авіакомпаній за рекомендацією Росавіації з 8 березня призупинила міжнародні польоти. Авіакомпанії Сербії продовжували здійснювати польоти до Росії, проте напередодні президент країни Олександр Вучич повідомив, що через тиск Заходу їм доведеться скоротити кількість рейсів.

Нагадаємо

Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни у відповідь на їх підтримку Росії.