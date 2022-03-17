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Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни у відповідь на їх підтримку Росії

Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни у відповідь на їх підтримку Росії

Київ • УНН

 • 79854 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Білоруським літакам заборонено заходити в повітряний простір Канади у відповідь на підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні, повідомляє міністр транспорту Канади Омар Альгахабра в Twitter, пише УНН.

Цитата

"Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення, всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи літати над ним», – йдеться у повідомленні.

Обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників Росії.

Нагадаємо

Канада закрила порти для російських кораблів через вторгнення в Україну.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the
Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace

— Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022

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