Канада забороняє білоруським літакам заходити в повітряний простір країни у відповідь на їх підтримку Росії

"Набирає чинності негайно і до подальшого повідомлення, всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено в’їжджати, виходити з повітряного простору Канади чи літати над ним», – йдеться у повідомленні.

Обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти безпосередніх прихильників Росії.

Канада закрила порти для російських кораблів через вторгнення в Україну.

