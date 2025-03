Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны в ответ на их поддержку России

Цитата

"Вступает в силу немедленно и до дальнейшего уведомления, и всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованные, арендованные, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или летать над ним", - говорится в сообщении.

Ограничения являются частью ряда экономических мер Канады против непосредственных сторонников России.

Напомним

Канада закрыла порты для российских кораблей из-за вторжения в Украину.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace

— Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022