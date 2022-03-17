Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны в ответ на их поддержку России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Белорусским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Канады в ответ на поддержку неспровоцированной агрессии России в Украине, сообщает министр транспорта Канады Омар Альгахабра в Twitter, пишет УНН.
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"Вступает в силу немедленно и до дальнейшего уведомления, и всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованные, арендованные, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или летать над ним", - говорится в сообщении.
Ограничения являются частью ряда экономических мер Канады против непосредственных сторонников России.
Напомним
Канада закрыла порты для российских кораблей из-за вторжения в Украину.
Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the
Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace