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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 100543 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 103469 просмотра

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15 марта, 13:08 • 93900 просмотра

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15 марта, 12:52 • 66606 просмотра

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15 марта, 11:23 • 79400 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Air Serbia отменила все рейсы из России

Air Serbia отменила все рейсы из России

Киев • УНН

 • 83971 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сербская авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград. Пассажиры получили письма об отмене перелетов. На сайте авиакомпании невозможно приобрести билет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Аviapages.

Детали

Air Serbia - государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде.

Ранее страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Решение было принято из-за ситуации в Украине. Россия ответила на эти меры зеркально. Ряд российских авиакомпаний по рекомендации Росавиации с 8 марта приостановил международные полеты. Авиакомпании Сербии продолжали совершать полеты в Россию, однако накануне президент страны Александр Вучич сообщил, что из-за давления Запада им придется сократить количество рейсов.

Напомним

Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны в ответ на их поддержку России.

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