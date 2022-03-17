Air Serbia отменила все рейсы из России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сербская авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград. Пассажиры получили письма об отмене перелетов. На сайте авиакомпании невозможно приобрести билет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Аviapages.
Детали
Air Serbia - государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде.
Ранее страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Решение было принято из-за ситуации в Украине. Россия ответила на эти меры зеркально. Ряд российских авиакомпаний по рекомендации Росавиации с 8 марта приостановил международные полеты. Авиакомпании Сербии продолжали совершать полеты в Россию, однако накануне президент страны Александр Вучич сообщил, что из-за давления Запада им придется сократить количество рейсов.
Напомним
Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны в ответ на их поддержку России.