Аграрний "Давос": компанія МХП представила Україну на міжнародній виставці Grüne Woche у Берліні

Цими днями триває міжнародний "Зелений тиждень" у Берліні - наймасштабніша аграрна подія світу, яка щорічно збирає близько 300 тисяч представників аграрного сектору, харчової промисловості та садівництва. Через глобальність та масштабність захід також називають "Аграрним Давосом", адже у його межах проходить Глобальний форум продовольства та сільського господарства (GFFA). Цього року форум відвідали понад 70 міністрів сільського господарства з усього світу.

Україна повернулася на міжнародну арену Grüne Woche після тривалої перерви: уперше з 2019 року на події знову відкрився національний стенд, ключовим партнером якого стала компанія МХП. Його організацію забезпечили Федерація роботодавців України за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України і посольства України в Німеччині.

Національний стенд України на виставці Grüne Woche у Берліні є не лише платформою для демонстрації досягнень аграрного сектору, а й інструментом позиціювання країни як надійного партнера, інноваційного виробника та активного гравця на міжнародній арені.

Цього року український стенд демонструє перехід України від базового виробництва сировини до створення продуктів із високою доданою цінністю. Зокрема МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій - презентувала експортні бренди Qualiko та Chick & Go!, а також організувала кулінарні дегустації: гості виставки мали змогу скуштувати страви, приготовані шеф-кухарями МХП. Окрім цього, компанія представила лінійку ready to cook та ready to eat продуктів, що демонструють найвищий рівень переробки харчової продукції в Україні.

Ми цінуємо можливість представляти Україну на такому важливому міжнародному заході. Це унікальна платформа для демонстрації потенціалу українського агросектору, перспектив інтеграції українського агробізнесу в європейський ринок, а також для презентації наших досягнень у виробництві продуктів харчування – зазначив Юрій Мельник, заступник голови правління МХП.

Національний стенд України був відкритий у присутності офіційних представників делегації:

Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля

Голови комітету аграрної політики Верховної Ради Олександра Гайду

До урочистостей також долучилися міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен та бургомістр Берліна Кай Вегнер. Гості високо оцінили представлену експозицію МХП та потенціал українського агросектору.

Окрім МХП, національний стенд об’єднав також і ключові галузеві асоціації:

Корпорацію «Укрвинпром»

Спілку молочних підприємств України

Спілку борошномелів України

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ)

Національну асоціацію цукровиків України

Всеукраїнську аграрну раду

Ukrainian Food Organization (U-Food)

Довідково

"Зелений тиждень": глобальна платформа для аграрного сектору. Заснована у 1926 році, виставка "Зелений тиждень" щороку збирає близько 300 тисяч відвідувачів і понад 1500 експонентів із різних куточків світу. Цей захід є ключовим місцем для обговорення майбутнього продовольства, сільського господарства та садівництва. Через глобальність та масштабність захід також називають "Аграрним Давосом", адже у його межах проходить Глобальний форум продовольства та сільського господарства (GFFA). Цього року форум відвідали понад 70 міністрів сільського господарства з усього світу.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes. МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-3 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів їжі та спільно з партнерами - кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр. Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч". Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.