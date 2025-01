Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине

На днях продолжается международная "Зеленая неделя" в Берлине - самое масштабное аграрное событие мира, которое ежегодно собирает около 300 тысяч представителей аграрного сектора, пищевой промышленности и садоводства. Из-за глобальности и масштабности мероприятие также называют "Аграрным Давосом", ведь в его рамках проходит Глобальный форум продовольствия и сельского хозяйства (GFFA). В этом году форум посетили более 70 министров сельского хозяйства со всего мира.

Украина вернулась на международную арену Grüne Woche после длительного перерыва: впервые с 2019 года на событии вновь открылся национальный стенд, ключевым партнером которого стала компания МХП. Его организацию обеспечили Федерация работодателей Украины при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и посольства Украины в Германии.

Национальный стенд Украины на выставке Grüne Woche в Берлине является не только платформой для демонстрации достижений аграрного сектора, но и инструментом позиционирования страны как надежного партнера, инновационного производителя и активного игрока на международной арене.

В этом году украинский стенд демонстрирует переход Украины от базового производства сырья к созданию продуктов с высокой добавленной ценностью. В частности МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий - представила экспортные бренды Qualiko и Chick & Go!, а также организовала кулинарные дегустации: гости выставки имели возможность попробовать блюда, приготовленные шеф-поварами МХП. Кроме этого, компания представила линейку ready to cook и ready to eat продуктов, демонстрирующих высокий уровень переработки пищевой продукции в Украине.

Мы ценим возможность представлять Украину на таком важном международном мероприятии. Это уникальная платформа для демонстрации потенциала украинского агросектора, перспектив интеграции украинского агробизнеса в европейский рынок, а также для презентации наших достижений в производстве продуктов питания - отметил Юрий Мельник, заместитель главы правления МХП.

Национальный стенд Украины был открыт в присутствии официальных представителей делегации:

Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля

Председателя комитета аграрной политики Верховной Рады Александра Гайду

К мероприятию также присоединились министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен и бургомистр Берлина Кай Вегнер. Гости высоко оценили представленную экспозицию МХП и потенциал украинского агросектора.

Кроме МХП, национальный стенд объединил также и ключевые отраслевые ассоциации:

Корпорацию «Укрвинпром»

Союз молочных предприятий Украины

Союз мукомолов Украины

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ)

Национальную ассоциацию сахарников Украины

Всеукраинский аграрный совет

Украинская продовольственная организация (U-Food)

Справочно

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes. МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов еды и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр. Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч". Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.