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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине

Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине

Киев  •  УНН

 • 592 просмотра

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Компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине.

На днях продолжается международная "Зеленая неделя" в Берлине - самое масштабное аграрное событие мира, которое ежегодно собирает около 300 тысяч представителей аграрного сектора, пищевой промышленности и садоводства. Из-за глобальности и масштабности мероприятие также называют "Аграрным Давосом", ведь в его рамках проходит Глобальный форум продовольствия и сельского хозяйства (GFFA). В этом году форум посетили более 70 министров сельского хозяйства со всего мира. 

Украина вернулась на международную арену Grüne Woche после длительного перерыва: впервые с 2019 года на событии вновь открылся национальный стенд, ключевым партнером которого стала компания МХП. Его организацию обеспечили Федерация работодателей Украины при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и посольства Украины в Германии. 

Национальный стенд Украины на выставке Grüne Woche в Берлине является не только платформой для демонстрации достижений аграрного сектора, но и инструментом позиционирования страны как надежного партнера, инновационного производителя и активного игрока на международной арене.

В этом году украинский стенд демонстрирует переход Украины от базового производства сырья к созданию продуктов с высокой добавленной ценностью. В частности МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий - представила экспортные бренды Qualiko и Chick & Go!, а также организовала кулинарные дегустации: гости выставки имели возможность попробовать блюда, приготовленные шеф-поварами МХП. Кроме этого, компания представила линейку ready to cook и ready to eat продуктов, демонстрирующих высокий уровень переработки пищевой продукции в Украине. 

Мы ценим возможность представлять Украину на таком важном международном мероприятии. Это уникальная платформа для демонстрации потенциала украинского агросектора, перспектив интеграции украинского агробизнеса в европейский рынок, а также для презентации наших достижений в производстве продуктов питания

- отметил Юрий Мельник, заместитель главы правления МХП.  

Национальный стенд Украины был открыт в присутствии официальных представителей делегации: 

  • Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля 
    • Председателя комитета аграрной политики Верховной Рады Александра Гайду 

      К мероприятию также присоединились министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен и бургомистр Берлина Кай Вегнер. Гости высоко оценили представленную экспозицию МХП и потенциал украинского агросектора. 

      Кроме МХП, национальный стенд объединил также и ключевые отраслевые ассоциации: 

      • Корпорацию «Укрвинпром» 
        • Союз молочных предприятий Украины 
          • Союз мукомолов Украины 
            • Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) 
              • Национальную ассоциацию сахарников Украины 
                • Всеукраинский аграрный совет 
                  • Украинская продовольственная организация (U-Food) 

                    Справочно

                    "Зеленая неделя": глобальная платформа для аграрного сектора. Основанная в 1926 году, выставка "Зеленая неделя" ежегодно собирает около 300 тысяч посетителей и более 1500 экспонентов из разных уголков мира. Это мероприятие является ключевым местом для обсуждения будущего продовольствия, сельского хозяйства и садоводства. Из-за глобальности и масштабности мероприятие также называют "Аграрным Давосом", ведь в его рамках проходит Глобальный форум продовольствия и сельского хозяйства (GFFA). В этом году форум посетили более 70 министров сельского хозяйства со всего мира.  

                    МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes. МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов еды и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр. Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч". Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк. 

                    Лилия Подоляк

                    Лилия Подоляк

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